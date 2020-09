Giulia de Lellis star (social) alla Mostra di Venezia (Di venerdì 4 settembre 2020) Professione influencer con profilo social da più di 5 milioni di followers Giulia de Lellis non poteva mancare sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Come molte altre influencer presenti a Lido solo per apparire e non perchè hanno un nesso logico con la ambita kermesse, Giulia de Lellis è riuscita ancora una volta ad emergere! Arrivata a Venezia con un abito bianco tulle e voilà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto moltissimi apprezzamenti positivi ma anche alcune critiche. La De Lellis, la cui presenza si è ben percepita al Lido, sui social ha pubblicato anche alcuni scatti in cui sono evidenti alcune sue imperfezioni, soprattutto in viso. Solo ... Leggi su quotidianpost

jessygiu12 : State facendo un burdell esagerat per l’acne di Giulia de Lellis come se nessuno di voi avesse mai avuto i brufoli… - iamnicolasssss1 : Io tutti questi articoli su Giulia de Lellis e la body positivity non li capisco. Non ha sfilato senza trucco. Anzi… - infoitcultura : Gossip News Elettra Lamborghini dieta, Giulia De Lellis preoccupa i fan - infoitcultura : Gossip News Elettra Lamborghini a dieta per il matrimonio | Giulia De Lellis triste preoccupa i fan - demctozdemir : RT @_chewbecca____: ieri contro Giulia De Lellis perché si vedeva qualche piccolo difetto che aveva sul viso, oggi contro Georgina per l’et… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis, sfida in bianco a Venezia DiLei Marco Giusti per Dagospia

Venezia secondo giorno. Sono tempi difficili. E la Mostra del Cinema di Venezia non è mai stato un festival facile. Abbinati, Covid + Mostra, perché questa era “Mostra che non si poteva non fare” (Bar ...

Venezia 77: sul red carpet la regina è ancora Cate Blanchett che ricicla un look del 2016

La seconda serata della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è ancora una volta all'insegna della presidente della giuria, Cate Blanchett. La star ha rubato la scena come già era su ...

Venezia secondo giorno. Sono tempi difficili. E la Mostra del Cinema di Venezia non è mai stato un festival facile. Abbinati, Covid + Mostra, perché questa era “Mostra che non si poteva non fare” (Bar ...La seconda serata della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è ancora una volta all'insegna della presidente della giuria, Cate Blanchett. La star ha rubato la scena come già era su ...