Game and Watch Super Mario Bros: le immagini della console di Nintendo (Di venerdì 4 settembre 2020) La casa giapponese festeggia il suo 35esimo anno con un mini console portatile Ispirata alle console Game & Watch originali degli anni ’80, Game and Watch Super Mario Bros permette di giocare a Super Mario Bros, Super Mario Bros: The Lost Levels e Ball Leggi su it.mashable

Ultime Notizie dalla rete : Game and Game & Watch: Super Mario Bros. è il dispositivo collezionabile di Nintendo che ci riporta agli anni '80 Eurogamer.it Everything is Game: NBA 2K21 disponibile ora

New York, NY – 4 Settembre 2020 – 2K è entusiasta di annunciare che NBA® 2K21 è ora disponibile sulle piattaforme di attuale generazione. NBA 2K21 offre un’immersione unica nel suo genere in tutte le ...

Iron Harvest 1920+ – Accolades Trailer

Iron Harvest 1920+, l’acclamato RTS di KING Art Games pubblicato questa settimana, è pronto a fare scintille e divertire i giocatori in tutto il mondo. KING Art games ha pubblicato un nuovo trailer, c ...

