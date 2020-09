Figure perdute (Di venerdì 4 settembre 2020) Non è facile entrare in “Figure nel salotto” (Adelphi, traduzione di Ilide Carmignani) di Norah Lange. Forse è necessario provarci imboccando una strada laterale, in maniera furtiva, facendo un lungo giro – forse l’unico modo per approcciare questo romanzo enigmatico e cristallino, e dunque pieno di sfaccettature e durezze.Quando si discute di mettere in discussione il canone perché troppo maschile, se non proprio patriarcale secondo me finiamo per dimenticare una cosa semplicissima, ma centrale: che a causa di questa scotoma che ancora ci affligge ci perdiamo degli autori geniali, soprattutto del passato. E ce li perdiamo perché sono autrici. Non leggiamo Wharton, e non leggiamo Mansfield e non leggiamo Butler (ma James e Joyce e King, sì).E dobbiamo aspettare dei fenomeni, delle rotture improvvise ... Leggi su huffingtonpost

