Elisabetta Canalis e lo stretching estremo: critiche ed applausi dal web (Di venerdì 4 settembre 2020) Elisabetta Canalis come non l’avete mai vista: fa stretching tra due macchine in movimento e cattura l’attenzione del popolo del web L’allenamento intenso fa parte della sua vita. Da sempre infatti la showgirl ha la passione per la forma fisica, che le permette di avere un fisico tonico ed asciutto, che fa perdere la testa … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

emanuele2punto0 : @willtruman70 @LifeStefano Pensavo che Elisabetta Canalis ti fa un baffo. O no? @ioTatinoeArgo @cottytorino - saraellex : Comunque il mio standard di bellezza è Elisabetta Canalis - Franchi98456048 : @botero1960 C'è la ricetta del famoso pollo alla piastra di Elisabetta Canalis. - zazoomblog : “Ai tempi del liceo…”. Elisabetta Canalis mai vista così: tira fuori l’album dei ricordi e lascia senza parole -… - Elo9999 : @Lupetto979 Infatti! Qualche anno fa un mio collega in America per conoscerci mi chiese una foto, e io senza scompo… -