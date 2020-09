Elisa Isoardi, al mare con una persona speciale? Il dubbio c’è (Di venerdì 4 settembre 2020) Elisa Isoardi su Instagram mostra come sta trascorrendo una breve pausa dalle prove di Ballando con le stelle, ma il mistero si infittisce: chi ci sta con lei? foto facebookLa bellissima e bravissima conduttrice di Rai Uno che nella scorsa stagione televisiva ha detto addio alla Prova del Cuoco, è impegnata in queste settimane con le prove di Ballando con le stelle. La donna è infatti una delle concorrenti della nuova stagione, ma ciò non toglie che ogni tanto possa godersi un po’ di riposo. Elisa Isoardi incuriosisce i fan con una foto al mare: chi ci sarà con lei? Fonte Foto: @ElisaIsoardiElisa Isoardi è una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle, ... Leggi su chenews

infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano: è amore? – Foto - infoitcultura : Raimondo Todaro e Elisa Isoardi stanno insieme? Le prove - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro | La scintilla a Ballando con le Stelle - infoitcultura : Flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? Gossip bollente a Ballando con le stelle - infoitcultura : Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro beccati mano nella mano: scoppia la passione? -