Djokovic-Struff in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Us Open 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Novak Djokovic e Jan-Lennard Struff si sfidano al terzo turno degli Us Open 2020. Il serbo ritorna in campo dopo aver perso un set contro Kyle Edmund: altro incontro alla portata sulla carta per la prima testa di serie. La sfida si disputa nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre non prima delle ore 01:00 italiane. La diretta televisiva verrà garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), mentre quella streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sull’andamento dell’incontro. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Struff Djokovic-Struff in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Us Open 2020 Sportface.it Us Open, il programma e gli orari di venerdì 4 settembre con Djokovic

Nessun azzurro, ma spettacolo garantito a New York anche nella giornata di venerdì 4 settembre. La testa di serie numero 1, Novak Djokovic, torna in campo e lo fa contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

US OPEN: DJOKOVIC DIESEL, PASSANO ZVEREV E TSITSIPAS

Il numero 1 del mondo riscatta una partenza diesel e approda al terzo turno degli US Open, poche sorpresa tra i big Tennis. Novak Djokovic si è un pochino stizzito quando ha perso un tie-break per la ...

Nessun azzurro, ma spettacolo garantito a New York anche nella giornata di venerdì 4 settembre. La testa di serie numero 1, Novak Djokovic, torna in campo e lo fa contro il tedesco Jan-Lennard Struff.