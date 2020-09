De Santis: Pd ha ossessione per Raggi, solo insulti da adolescenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Nota del Pd di ieri sera: ‘L’unica verita’ detta questa sera da Virginia Raggi e’ che non e’ possibile alcuna convergenza con il Pd. Il resto e’ una imbarazzante valanga di bugie di una persona che con egoismo e incompetenza ha fatto tanto male a Roma’. Nel dibattito politico a noi piace ragionare di macchina amministrativa, risanamento dei bilanci, capacita’ di attrarre investimenti, valore dei servizi pubblici, rapporto tra imprese e istituzioni.” “Attivita’ che sono state necessarie a riportare ai nastri di partenza un ente per il quale non si era avuta alcuna cura. Si tratta di temi su cui abbiamo una nostra visione strategica, con analisi e proposte. Possono essere condivise o meno, ma ci esprimiamo sempre articolando le opinioni. Sembra banale, ma evidentemente non lo e'”. ... Leggi su romadailynews

