De Luca | “Aumenteremo i tamponi per riuscire a distinguere influenzati da contagiati” 

Consueta conferenza stampa del governatore regionale Vincenzo De Luca. Durante la diretta trasmessa sui suoi canali social, ha fatto il punto sull'emergenza sanitaria e ha parlato dell'apertura dell'anno scolastico. Focus in particolare sull'obiettivo di potenziare la capacità di fare tamponi in vista dell'autunno, quando potrebbe scatenarsi la tempesta con la convivenza forzata tra influenza e Covid con il rischio di scatenare l'ingorgo negli ospedali. Di seguito le dichiarazione del presidente della Regione Campania: COVID – "In Italia abbiamo aperto le frontiere, la mobilità tra le regioni, insomma è stato equiparato tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo la situazione più difficile in Italia perchè abbiamo la densità ...

