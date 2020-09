Dall’Olanda: Barcellona, Depay e Wijnaldum a un passo (Di venerdì 4 settembre 2020) Come riportato dal quotidiano olandese Algemeen Dagblad, a Barcellona non si pensa solo alle uscite (vedi Messi, Suarez e Vidal) ma i blaugrana sono al lavoro per regalare a Koeman due innesti oranje di spessore. Sono Memphis Depay e Georginio Wijnaldum i due nuovi regali per Koeman e come ribadito dalla stampa olandese, mancano ormai solo i dettagli. Foto: sito Barcellona L'articolo Dall’Olanda: Barcellona, Depay e Wijnaldum a un passo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

