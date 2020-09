Covid-19, il prof. Remuzzi: “Fase epidemica finita, niente seconda ondata” (Di venerdì 4 settembre 2020) Covid-19, è in arrivo la quiete dopo la tempesta in Italia. Lo assicura il professor Giuseppe Remuzzi, il quale spiega perché non c’è da preoccuparsi malgrado anche i nuovi contagi. La fase epidemica in Italia è fondamentalmente finita, il che significa che non ci sarà nessuna seconda ondata per l’autunno in arrivo. Ad assicurarlo è … L'articolo Covid-19, il prof. Remuzzi: “Fase epidemica finita, niente seconda ondata” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid prof Scuola, mancano 858 prof per affrontare il Covid: in arrivo 29 milioni di euro Quotidiano di Puglia Come sta Silvio Berlusconi. Il punto del prof. Zangrillo

Dall'aula San Crisostomo dell'Università San Raffaele di Milano, il professor Alberto Zangrillo fa il punto sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per una polmonite interstiziale ...

Covid-19 e Scuole: le 10 regole dei medici di famiglia per ripartire in sicurezza

La SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie in queste settimane si è schierata decisamente in favore della riapertura delle scuole. Tuttavia, ciò che hanno rilevato i Medici ...

