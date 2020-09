Coronavirus, i dati del 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.733, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 274.644. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.184 unità, quindi al momento risultano positive 30.099 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 121, con un incremento di 1 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.607, ovvero 102 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 28.371, con un incremento di 1.081 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.518. Da ieri si registrano anche 537 nuove ... Leggi su romadailynews

fattoquotidiano : Vaccino Coronavirus, Garattini: “Sarebbe un disastro autorizzarlo senza completare l’ultima fase di test. Non scamb… - rtl1025 : ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di ta… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #4settembre ?? 99 nuovi casi ?? 7.730 tamponi eseguiti ?? 75 ricoverati (+5 da ieri) ?? 8… - Andrearey91 : RT @rtl1025: ?? E' di 11 morti e 1.733 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. E' boom anche di tamponi, oltr… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Il bollettino sul #Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 4 settembre: 1733 casi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus, i dati: 1.733 nuovi casi in 24 ore su 113.085 tamponi Il Fatto Quotidiano Coronavirus: 47 nuovi contagi in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - La Liguria registra 47 nuovi contagi da covid. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla regione sulla base del flusso di dati tra Alisa e il ministero. I tamponi ...

Coronavirus, i verbali del Cts: “Riservatezza sul piano” per gestire epidemia ed “evitare che i numeri arrivino alla stampa”

L’invito alla “massima cautela” nel diffondere i contenuti del piano italiano contro l’epidemia per evitare “che i numeri arrivino alla stampa“. Un’organizzazione che doveva rimanere riservata. C’è an ...

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - La Liguria registra 47 nuovi contagi da covid. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla regione sulla base del flusso di dati tra Alisa e il ministero. I tamponi ...L’invito alla “massima cautela” nel diffondere i contenuti del piano italiano contro l’epidemia per evitare “che i numeri arrivino alla stampa“. Un’organizzazione che doveva rimanere riservata. C’è an ...