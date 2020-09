Coronavirus, Arcuri: “La riapertura delle discoteche è stata un’enorme stupidaggine. Quando finirà? Non lo so” (Di venerdì 4 settembre 2020) “La scuola tra dieci giorni aprirà e funzionerà come in Italia ha sempre funzionato, zoppicando un po’. E magari, dopo un breve rodaggio, andrà anche meglio di prima”. Così in una lunga intervista sul settimanale ‘Il Venerdì di Repubblica‘ il commissario straordinario per l’Emergenza Covid 19 Domenico Arcuri. Come mi sono sentito con tutti quei morti? ”Malissimo – risponde Arcuri – Già di natura dormo poco. Da Quando sono commissario all’emergenza passo le notti sveglio, e mi metto a lavorare”. Per l’ad di Invitalia, anche se difficile da dire, ‘‘l’epidemia, insieme all’oltraggio dei corpi, ha fatto dell’Italia una nazione. Rovesciando D’Azeglio, abbiamo gli italiani ma non ... Leggi su meteoweb.eu

