Coronavirus, altri 25 casi in Abruzzo anche bimbo di un anno (Di venerdì 4 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3853 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 25 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2910 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2895 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 471 (+17 rispetto a ieri). Dall’inizio ... Leggi su abruzzo24ore.tv

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.297 nuovi casi e altri 8 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia altri 7 dipartimenti dichiarati 'zone rosse' #francia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in #Israele coprifuoco in 40 città. Dalle 7 di sera alle 5 di mattina. Vietati i grandi assembramenti… - IlFriuli : Coronavirus, sono 11 i nuovi contagi in Fvg. Restano quattro i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 16 i rico… - leone52641 : RT @Acidelius: Se un vaccino contro il coronavirus fosse disponibile negli USA, il 58% aspetterebbe di vedere ???????? ?????????????? agli altri prima… -