Chiariello rivela: "E' scoppiata la bomba Giuffredi, ha avuto discussione col Napoli per Hysaj" (Di venerdì 4 settembre 2020) Umberto Chiariello, intervenuto a Canale 21, ha dichiarato alla trasmissione Tutti in Ritiro: "E' scoppiata la bomba Giuffredi, il procuratore ha avuto una discussione col Napoli per il rinnovo di Hysaj. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Chiariello rivela: 'E' scoppiata la bomba Giuffredi, ha avuto discussione col Napoli per Hysaj' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello rivela Chiariello rivela: "E' scoppiata la bomba Giuffredi, ha avuto discussione col Napoli..." Tutto Napoli