Cairo stamperà il Domani di Cdb: a Dogliani va in scena l'Entente cordiale dell'editoria (Di venerdì 4 settembre 2020) Se la Storia può dare una mano, quella che va in scena a Dogliani tra “gli unici editori puri in italia” (copyright Cdb) come Carlo De Benedetti e Urbano Cairo, più che un’Alleanza è un’Entente cordiale. Come più di un secolo fa, raffigurata in vignette d’epoca, con l’Ingegnere a fare la parte della francese Marianne che prende a braccetto il britannico John Bull, e il Kaiser imbronciato a rimanere in disparte.E come tutti gli accordi, quello tra Cairo e De Benedetti si fonda su una cosa molto solida: ‘Domani’, il nuovo giornale dell’ex editore di Repubblica in edicola dal 15 settembre, come anticipato dal Fatto, sarà proprio stampato e distribuito ... Leggi su huffingtonpost

Urbano Cairo ha confermato che stamperà e distribuirà il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, “Domani”, che debutta in edicola il 15 settembre. “Non è che mi alleo con De Benedetti. Io sono un forn ...

