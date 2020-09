Cagliari-Olbia 1-0. Decide una rete di Rog (Di venerdì 4 settembre 2020) ARITZO - È di Rog il primo gol della stagione per il nuovo Cagliari di Di Francesco . Il centrocampista croato ex Napoli ha sbloccato e deciso al 31' della ripresa la gara amichevole con l' Olbia , ... Leggi su corrieredellosport

