Bomba sulle Regionali in Toscana: ora la Ceccardi è avanti (Di venerdì 4 settembre 2020) Susanna Ceccardi, candidata della Lega, sarebbe avanti ad Eugenio Giani, portabandiera del centrosinistra, nella corsa alla presidenza della "rossa" Toscana. Ha del clamoroso il sondaggio pubblicato da Affaritaliani.it e realizzato, per lo stesso portale, da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all'università degli studi RomaTre. Stando a quanto rivela il portale onlone. "la Ceccardi è davanti nelle intenzioni di voto con il 43,1% contro il 41,7 del candidato del Centrosinistra Giani. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si ferma all'8,4%. Altri candidati complessivamente alla presidenza della Regione Toscana al 6,8%". Se davvero questo fosse l'esito della partita elettorale, per il governo ... Leggi su iltempo

fearwlllose : @lavitamigliore3 la sountrack è una bomba, io in fissa da quando ho visto il film e ora finalmente l’hanno messa sulle piattaforme streaming - luchi50135 : La battaglia politica di Renzi per trasformare gli stadi in centri commerciali ha un obiettivo più alto:mani libere… - innieslix : 31/08/2020 uscite 4 foto dei 4 più vecchi...non ce la si fa più, ma sempre zero notizie sulle unit songs...anche se… - Antimosj7 : @Zelgadis265 Dal mio punto di vista il contenuto è insindacabile, ma dal punto di vista comunicativo è l'equivalent… - chieselli : @IlMatto3 @DiReddito No, non scherzo. Devi pensare a quanti hanno interesse a prolungare la faccenda. Forse non è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba sulle Bomba alla cantina, inseguimento subito dopo esplosione: stretto riserbo sulle indagini BrindisiReport Frassinoro. Sfregio al cippo di Berta e Agata «Lo sistemiamo noi Alpini»

«Un gesto ignobile e vile». È il commento condiviso tra Piandelagotti e Frassinoro di fronte all’atto di vandalismo senza precedenti ai danni di un monumento che da queste parti è molto di più di un r ...

Tsar: la madre di tutte le bombe nucleari

La Russia ha desecretato il video del test della bomba Tsar, del 1961: tra i test nucleari, questa è considerata la più violenta esplosione mai prodotta dall'uomo. L'avevano chiamata Tsar (come Zar), ...

«Un gesto ignobile e vile». È il commento condiviso tra Piandelagotti e Frassinoro di fronte all’atto di vandalismo senza precedenti ai danni di un monumento che da queste parti è molto di più di un r ...La Russia ha desecretato il video del test della bomba Tsar, del 1961: tra i test nucleari, questa è considerata la più violenta esplosione mai prodotta dall'uomo. L'avevano chiamata Tsar (come Zar), ...