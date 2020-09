Barbara d’Urso sul Senza veli mostrato su Raiuno | “Bizzarro”

Barbara d’Urso sul topless mostrato su Raiuno: “Bizzarro” (Di venerdì 4 settembre 2020) A La Stampa Barbara d’Urso commenta lo spezzone dei suoi esordi in Rai mostrato dalla trasmissione Techetechetè: la conduttrice appare in Senza veli Techetechetè, la trasmissione in onda nell’access-prime time estivo di Raiuno fa “arrabbiare”, o quantomeno storcere il naso a Barbara d’Urso. La conduttrice, intervistata dal quotidiano La Stampa alla vigilia della nuova stagione dei suoi programmi, ha definito “bizzarra” la scelta del servizio pubblico di mostrare uno spezzone del programma Strix (1978) in cui appare in Senza veli: “Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio, con i miei seni al vento e Senza nemmeno ... Leggi su zon

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - MMastrantuono : RT @_Alessio_88: Se sapevo non leggevo l'intervista a Barbara D'Urso, mi è andato il pranzo di traverso per quanta falsità ha detto in poch… - CardelliAc : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… - RenatoFinance : @xstewnson Concentrati su cose più importanti invece di notare ste cose da oca clamorosa. Prototipo perfetto per salotto da Barbara D'Urso. - giu0112 : RT @stanzaselvaggia: Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia