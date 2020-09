Banche: verso nascita nuovo colosso in Spagna, Bankia e Caixa verso fusione (Di venerdì 4 settembre 2020) Madrid, 4 set. (Adnkronos/Europa Press) - verso la nascita di un colosso bancario in Spagna. Bankia e Caixa, infatti, stanno studiando un progetto di fusione che creerebbe il principale gruppo bancario in Spagna. In una nota Bankia, infatti, ha confermato "di avere contatti con CaixaBank in vista di valutare l'eventuale opportunità di fusione" tra i due istituti. Per ora "nessun accordo è stato ancora raggiunto". Si punta a concludere l'eventuale operazione "entro la fine dell'anno", hanno riferito a 'Europa Press' fonti del settore. L'operazione, che darebbe vita alla prima banca in Spagna, è ancora nelle sue fasi iniziali ma avrebbe già ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Banche: verso nascita nuovo colosso in Spagna, Bankia e Caixa verso fusione... - Mattia_Lz : RT @giuslit: Per non farsi mancare nulla i tedeschi se l’erano presa col giornale. Chissà che ora non rivolgano lo sguardo verso i regolato… - gp_fiore : @credem Speriamo che queste valutazioni/aggiornamenti avvengano in tempi brevi. Dalle parti mie ancora nessun ATM è… - joseadss : RT @giuslit: Per non farsi mancare nulla i tedeschi se l’erano presa col giornale. Chissà che ora non rivolgano lo sguardo verso i regolato… - 1Emanuele1 : RT @giuslit: Per non farsi mancare nulla i tedeschi se l’erano presa col giornale. Chissà che ora non rivolgano lo sguardo verso i regolato… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche verso Banche: verso nascita nuovo colosso in Spagna, Bankia e Caixa verso fusione Fortune Italia Banche: verso nascita nuovo colosso in Spagna, Bankia e Caixa verso fusione

Madrid, 4 set. (Adnkronos/Europa Press) - Verso la nascita di un colosso bancario in Spagna. Bankia e Caixa, infatti, stanno studiando un progetto di fusione che creerebbe il principale gruppo bancari ...

Pisano: “App IO fuori dalla fase beta, ora puntare su personalizzazione”

L’App IO accelera. Oggi la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, ha annunciato che l’applicazione che fungerà da unoco punto di accesso mobile alla PA “è uscita dalla fase beta, nel futuro ci sarà ...

Madrid, 4 set. (Adnkronos/Europa Press) - Verso la nascita di un colosso bancario in Spagna. Bankia e Caixa, infatti, stanno studiando un progetto di fusione che creerebbe il principale gruppo bancari ...L’App IO accelera. Oggi la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, ha annunciato che l’applicazione che fungerà da unoco punto di accesso mobile alla PA “è uscita dalla fase beta, nel futuro ci sarà ...