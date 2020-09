Andrea Rocchelli, i punti oscuri e i testimoni chiave: una docu-inchiesta prova a far luce sull’omicidio del fotoreporter. L’anticipazione (Di venerdì 4 settembre 2020) Si apre a Milano il 29 settembre il processo di appello per la morte del fotoreporter Andrea Rocchelli e del suo interprete Andrei Mironov, uccisi il 24 maggio 2014 in prima linea nell‘Ucraina orientale, vicino a Sloviansk. A oggi l’unico accusato e condannato in primo grado a 24 anni di carcere è Vitaly Markiv, soldato dell’esercito ucraino. Per capire cosa sia accaduto e se sia veramente lui il colpevole, quattro giornalisti hanno realizzato il documentario dal titolo “The wrong place” in uscita il prossimo autunno. Cristiano Tinazzi, Olga Tokariuk, Danilo Elia e Ruben Lagattolla (sostenuti da FIDU, Federazione italiana firitti umani, Open Dialogue Foundation, Fondazione Justice for Journalists, Nessuno tocchi Caino) hanno raccolto le voci di fotografi, testimoni e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il famoso sito web ucraino Myrotvorets scheda Lukashenko come nemico dell’Ucraina al suo database. Inserito nella sua banca dati per la decisione presa delle autorità bielorusse nel liberare e far tor ...

Omicidio Rocchelli, l’Ucraina: "Non l’ha ucciso il nostro soldato"

Gli investigatori ucraini negano che il militare Vitaly Markiv possa essere il responsabile dell’uccisione del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli e dell’attivista russo Andrei Mironov, morti il 24 m ...

