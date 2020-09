Agrigento, fugge dal centro di accoglienza: migrante muore investito (Di venerdì 4 settembre 2020) commenta Un migrante in fuga dal centro Villa Sikania di Siculiana , Agrigento, è stato investito da un'auto ed è morto lungo la strada statale 115 . Era un eritreo di 20 anni arrivato nella struttura ... Leggi su tgcom24.mediaset

Avvenire_Nei : Agrigento. Fugge dal centro d'accoglienza, migrante investito e ucciso - fanpage : Il dramma è avvenuto nella notte. Il migrante per sfuggire agli agenti è entrato sulla statale. Poco dopo c'è stato… - PMurroccu : RT @GiancarloDeRisi: Agrigento, immigrato fugge dal centro di accoglienza di Sikuliana: investito e ucciso da un'auto pirata. Il giovane, u… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Nell'incidente coinvolti anche tre agenti di polizia che lo stavano inseguendo - palamini_maria : RT @Gianmar26145917: #Agrigento, #clandestino fugge dal centro d’accoglienza dopo le proteste: investito e ucciso, 3 poliziotti che lo stav… -

Palermo, 4 set. (Adnkronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il Questore Rosa Iraci, come apprende l'Adnkronos, sono andati a fare visita, oggi pomeriggio, al poliziotto rimasto grave ..."Purtroppo e' successo quello che non doveva succedere e poteva avere conseguenze ben piu' gravi se non fosse che due nostri colleghi non avessero avuto la prontezza di gettarsi oltre il guard rail e ...