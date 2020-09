Sudamerica: l'Eldorado dei mafiosi (Di giovedì 3 settembre 2020) Brasile, Colombia, Venezuela e poi Repubblica Dominicana. Accolgono i latitanti di Cosa nostra, camorra e 'ndrangheta, che, come un tempo i nazisti, in questi Paesi cambiano nome e cominciano una nuova esistenza. Caso esemplare è quello del narcos Salvatore Mancuso, diviso tra carriera criminale e business del vino. È l'Eldorado per i criminali di mezzo mondo in fuga. Il Sudamerica accoglie tutti senza fare troppe domande. Perché proprio qui? Innanzitutto perché in questo gigantesco continente si produce cocaina a fiumi, vero bancomat per i latitanti. E poi qui è facilissimo cambiare identità e riciclare i miliardi della mafia senza troppi ostacoli. Se si hanno i soldi puoi fare la bella vita, tra lussi e donne che nella Vecchia Europa salterebbero subito all'occhio degli inquirenti, mentre a queste latitudini ... Leggi su panorama

