Strike Back: Revolution, venerdì 4 settembre il settimo e ottavo episodio su Rai 4 (Di giovedì 3 settembre 2020) Strike Back: Revolution, il settimo e ottavo episodio venerdì 4 settembre su Rai 4. Trama completa e sinossi Venerdì 4 settembre alle ore 23:00 andranno in onda, su Rai 4, il settimo e ottavo episodio della settima stagione di Strike Back, questa volta con il sottotitolo Revolution. La stagione è già stata trasmessa su Sky Atlantic nel 2019, dove attualmente è in programmazione l’ottava e ultima stagione. Strike Back: Revolution è composta da dieci episodi, come le precedenti, ed è una co-produzione anglo-americana tra British Sky Broadcasting e ... Leggi su dituttounpop

LucaParry85 : strike back era meglio se finiva con le vecchie stagioni, i personaggi di queste 3 stagioni aggiuntive buoni ma la… - LucaParry85 : ed è finito pure strike back addieu alla sezione 20?? - BeJustMe : Ecco un brano per te… STRIKE BACK di BACK-ON - SkyTG24 : Strike Back 7, le anticipazioni del finale di stagione - LinkaTv : E' iniziato Strike Back: Revolution su #rai4 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Strike Back Strike Back: Revolution, venerdì 4 settembre il settimo e ottavo episodio su Rai 4 Dituttounpop Strike Back: Revolution, venerdì 4 settembre il settimo e ottavo episodio su Rai 4

Venerdì 4 settembre alle ore 23:00 andranno in onda, su Rai 4, il settimo e ottavo episodio della settima stagione di Strike Back, questa volta con il sottotitolo Revolution. La stagione è già stata t ...

Strike Back 7, cos'è successo nel finale di stagione

Dopo uno scontro a fuoco in Albania, la Sezione 20 e Fortier decidono, seppur con riluttanza, di collaborare per trovare Chetri e recuperare lei, possibilmente viva, e le informazioni che si trovano n ...

Venerdì 4 settembre alle ore 23:00 andranno in onda, su Rai 4, il settimo e ottavo episodio della settima stagione di Strike Back, questa volta con il sottotitolo Revolution. La stagione è già stata t ...Dopo uno scontro a fuoco in Albania, la Sezione 20 e Fortier decidono, seppur con riluttanza, di collaborare per trovare Chetri e recuperare lei, possibilmente viva, e le informazioni che si trovano n ...