Sindaci Fvg: insostenibile situazione minori migranti (Di venerdì 4 settembre 2020) I problemi causati dall’alto numero di minori migranti non accompagnati che continuamente arrivano in Fvg, i quali devono trascorrere un periodo di quarantena in comunità di accoglienza dedicate che comportano costi “altissimi” sta mettendo in crisi il sistema di accoglienza della regione e dunque è ipotizzabile una loro redistribuzione sul territorio nazionale, così come avviene per gli adulti. Lo sottolineano e lo chiedono i Sindaci delle quattro città capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia, in una lettera inviata alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, attesa a Trieste l’otto settembre prossimo.I quattro Sindaci – Roberto Dipiazza, Trieste; Rodolfo Ziberna, Gorizia; Alessandro Ciriani, Pordenone; Pietro Fontanini, Udine – ... Leggi su udine20

