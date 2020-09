Sant’Agata, Iannotta: “La lista ‘dei Goti’ punta su partecipazione collettiva” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Il nostro programma si pone come obiettivo una serie di proposte concrete ed attuabili, nei prossimi anni, per rispondere ai bisogni dei nostri concittadini” – così Ramona Iannotta candidata alla carica di consigliere comunale nella lista Dei Goti, in una nota stampa. “La lista punta sulla partecipazione collettiva, nessuno escluso, sulla necessità di dare voce a tutti coloro che, anche alla luce delle nuove fragilità emerse a seguito dell’ emergenza epidemiologica covid-19, chiedono di essere ascoltati”. Continua Iannotta: “Il nostro impegno di programma per i servizi scolastici parte dalla valorizzazione e l’investimento in ... Leggi su anteprima24

user_tv : Lega Sant'Agata, Comunali: Marzano e Iannotta chiariscono. I locali salviniani -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata Iannotta