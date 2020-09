Roma, tassista arrestato con l’accusa di violenza sessuale su due clienti. I messaggi alla vittima: “Quando ci rivediamo?” (Di giovedì 3 settembre 2020) I fatti risalgono al gennaio 2020. Una 34enne Romana si sveglia e trova un messaggio inquietante sul suo cellulare: “È stato molto bello ieri notte, io e te. Quando ci rivediamo?”. Un uomo sconosciuto le chiede un appuntamento. La donna risponde cercando spiegazioni e scopre che la notte prima avevano consumato un rapporto sessuale, di cui lei non ricorda assolutamente nulla e che non avrebbe mai voluto. Scopre anche che quell’uomo è il tassista che la donna aveva chiamato per riportarla a casa, dopo una serata in cui aveva esagerato con l’alcol. Dopo qualche giorno la 34enne si reca alla stazione dei carabinieri di Monte Mario per denunciare lo stupro. L’uomo, Romano di 46 anni, in possesso di una regolare licenza da ... Leggi su ilfattoquotidiano

