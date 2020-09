Roma, in caso di addio di Dzeko spunta l’ipotesi Piatek: i dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) La Roma si sta guardando intorno alla ricerca di un piano B in caso di addio di Edin Dzeko: spunta l’ipotesi Piatek Non è detto che il primo sostituto di Edin Dzeko sia per forza Arkadiusz Milik, per cui il Napoli continua a chiedere 40 milioni (considerati troppi dalla Roma). Già, perché come spiega La Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe anche decidere di virare su un altro polacco che in Italia conosciamo bene: Krzysztof Piatek,. Piatek è stato pagato a gennaio scorso dai tedeschi 24 milioni di euro, firmando un contratto fino a giugno del 2025. A bilancio, quindi, oggi dovrebbe essere intorno ai 22 milioni. Il che vuol sostanzialmente dire che per riportarlo in ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Roma: negli incastri Dzeko-Milik spunta anche l'idea Piatek: Roma: negli incastri Dzeko-Milik spunta anche l'idea P… - altreconomia : RT @DD_Forum: Su @altreconomia (sezione abbonati) un articolo sulle disuguaglianze di salute con un'intervista a @Nunzia De Capite, sociolo… - LMagazzu : RT @isabellaisola3: Roma Prova a violentare la capotreno che gli diceva di mettere la mascherina. Questa volta non si tratta del solito nor… - DD_Forum : Su @altreconomia (sezione abbonati) un articolo sulle disuguaglianze di salute con un'intervista a @Nunzia De Capit… - siamo_la_Roma : ??? La #Roma monitora la situazione #Dzeko ?? In caso di partenza del bosniaco, non è detto che il sostituto sia per… -