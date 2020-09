Riapertura stadi, come ripartire in sicurezza (Di giovedì 3 settembre 2020) Uno dei temi caldi di questo periodo così incerto è quello della Riapertura degli stadi. Con l’avvento del Coronavirus anche il mondo dello sport si è dovuto adattare alle misure dettate dal Governo. Ora si ragiona guardando alla stagione sportiva che sta per cominciare. Si vuole infatti tornare alla normalità anche cercando di riportare il pubblico nei palazzetti e negli stadi, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza previste. Riapertura stadi, il primo passo lo fa la Juve Malagò del CONI, presidente del CONI La Juventus è stata la prima squadra del campionato di Serie A che ha avanzato una proposta concreta sulla Riapertura degli stadi. La società bianconera ha presentato un ... Leggi su sport.periodicodaily

sscnapoli : Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - forumJuventus : [Corsera] Riaperuta stadi, il piano della Juve: ripartire da un primo step di 8k spettatori, i massimi sarebbero 17… - MarcoBellinazzo : La riapertura di stadi e palazzetti è cruciale. Si potrebbe iniziare con un 30% per abbonati. Ciò garantirebbe trac… - manuhellt : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #DeLaurentiis su #calciomercato e riapertura degli stadi - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #DeLaurentiis su #calciomercato e riapertura degli stadi -