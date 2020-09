Rho, distrugge l'auto e simula il furto: 30ennne di Cormano nei guai (Di giovedì 3 settembre 2020) Si era schiantato con la sua auto , una Alfa Romeo Giulietta, in un canale di via Ghisolfa, a Rho . Dopo essere uscito dalla vettura e tornato in strada, ha tentato di simularne il furto , sporgendo ... Leggi su leggo

leggoit : #Rho, distrugge l'#auto e simula il furto: 30ennne di Cormano nei guai - Yogaolic : #rho Distrugge l'auto a Rho e simula il furto: cormanese nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Rho distrugge Rho, distrugge l'auto e simula il furto: 30ennne di Cormano nei guai Leggo.it Distrugge l'auto a Rho e simula il furto: cormanese nei guai

Rho (Milano), 3 settembre 2020 - È stato denunciato per falsa denuncia, simulazione di reato e tentata truffa ai danni dell’assicurazione, il trentenne di Cormano che, dopo un incidente stradale, ha ...

Rho (Milano), 3 settembre 2020 - È stato denunciato per falsa denuncia, simulazione di reato e tentata truffa ai danni dell’assicurazione, il trentenne di Cormano che, dopo un incidente stradale, ha ...