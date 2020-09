Referendum, Fiano: “Divisioni nel Pd? Rispetto che per chi vota diversamente”. E sulle regionali: “Non è in discussione il Governo” (Di giovedì 3 settembre 2020) “regionali? Ci sarà un risultato positivo. Dopodiché no, non penso che le regionali mettano in discussione la stabilità del Governo”, così Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, a proposito delle regionali. “Commenterò i risultati dopo il voto. Decideranno gli abitanti delle regioni”, ha proseguito. “Sul Referendum? È un tema delicato. Io voterò si. Mi pare che vada rispettata l’opinione di chi pensa diversamente perché riguarda la Costituzione e la natura della nostra rappresentanza parlamentare. Noi faremo una Direzione Nazionale per decidere che linea prendere” L'articolo Referendum, Fiano: “Divisioni nel Pd? Rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano

