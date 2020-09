Red Dead Online e le lobby svuotate? Quando il 'problema tecnico' migliora il gioco (Di giovedì 3 settembre 2020) Red Dead Online ha avuto una serie di problemi negli ultimi mesi: i giocatori erano scontenti perché da tempo non vedevano nessun aggiornamento. Rockstar ha in seguito ascoltato le lamentele pubblicando una nuova e grande patch che ha inserito nuovi contenuti: sfortunatamente, a causa di diversi bug, anche questo aggiornamento è stato rimosso.L'ultimo capitolo della saga di Red Dead Online è particolarmente strano, poiché molti giocatori hanno sperimentato dimensioni della lobby notevolmente ridotte negli ultimi giorni e alcuni ritengono che il gioco sia migliorato di conseguenza. Al posto di 20 giocatori in una lobby, ora sono presenti 2-7 persone e ciò sembra essere accaduto su tutte le piattaforme.Anche se ... Leggi su eurogamer

