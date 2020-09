Quanto contano i capelli con la mascherina (Di giovedì 3 settembre 2020) Le abbiamo viste all’arrivo in Laguna con look più casual, magari approntati con il fai da te, e poi sul red carpet in abito lungo, dimostrando che l’eleganza non è messa a rischio da una mascherina. Merito anche di acconciature e tagli che riescono a catturare l’attenzionea. Come nel caso della giovane Taylor Hill – lei può permetterselo senza togliere nulla al sex appeal, ha 24 anni – che ha raccolto il suo wob in un half knot bun per il viaggio in lancia. Oppure come Laura Morante, 64 anni, che con uno chignon morbido, di quelli che lasciano libere le ciocche anteriori, è riuscita a rendere il suo stile per il photocall molto intrigante. Leggi su vanityfair

Saranno le indagini a dover individuare i veri colpevoli dell’avvelenamento di Navalny, ognuno in questa fase elabora teorie difensive o accusatorie. C’è chi è convinto del coinvolgimento della Russia ...

Se hai un conto corrente da molto tempo allora ti conviene fare questo controllo

Banca d’Italia in una ricerca, ha messo in evidenza come la fedeltà del cliente verso la banca sia ripagata con maggiori costi. Più il tuo conto è vecchio e più potrebbe essere meno conveniente rispet ...

