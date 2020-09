«Non volete la mascherina? Preferite questo respiratore artificiale? Ecco come funziona»: il video virale di un medico cubano (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre) «Voi cosa Preferite? Tutto questo?», dice il dottor Julio Armas mostrando in camera gli strumenti che si usano per intubare i pazienti in terapia intensiva malati Covid-19. medico d’urgenza, noto in Spagna per il suo profilo attivo sui social network e per le sue varie apparizioni in programmi televisivi, nel video spiega con ironia che se non ci si protegge l’alternativa alla mascherina potrebbe essere semplicemente un respiratore artificiale in un’unità di terapia intensiva. Immagini: FacebookEditing video: Vincenzo Monaco Leggi anche: Silvio Berlusconi e gli altri: la lunga lista di politici trovati positivi al Coronavirus Coronavirus, in Lombardia stabili i nuovi ... Leggi su open.online

Trento – “Tra i candidati sindaco a Trento vedo alcune differenze: Andrea Merler parla di lavoro, ci sarebbe stata una opportunità di lavoro per 5.000 trentini, ma è andata in fumo perché qualcuno ha ...

Si è aperto un dibattito sulle tempistiche della eventuale ricandidatura di Beppe Sala come sindaco di Milano. Giovedì mattina, alla commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il primo ci ...

