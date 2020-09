Neonata morta in aiuola, l'ipotesi: forse gettata dal balcone. Fermati i genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) La ricostruzione ipotizzata dagli inquirenti - se confermata - è da far tremare i polsi: la Neonata che ieri sera è stata trovata senza vita in un'aiuola a Roccapiemonte , ,, dopo il parto, sarebbe ... Leggi su leggo

salernonotizie : Neonata morta nel salernitano: forse lanciata dal balcone - zazoomblog : Neonata morta a Roccapiemonte gettata da finestra dopo parto. Fermati marito e moglie - #Neonata #morta… - infoitinterno : Neonata trovata morta in un'aiuola, fermati marito e moglie - infoitinterno : Neonata morta nell'aiuola nel Salernitano: lanciata dal secondo piano dopo il parto - infoitinterno : Salerno. Neonata morta in aiuola, l'ipotesi: forse gettata dal balcone. Fermati i genitori -