Napoli, Tutino e Palmiero verso il prestito. Lecce in pole (Di giovedì 3 settembre 2020) Tutino e Palmiero verso Lecce Secondo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb.com, il Napoli starebbe per cedere Tutino e Palmiero in prestito al Lecce. I due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Napoli, Palmiero e Tutino diretti verso il Lecce: TMW – Napoli, Palmiero e… - sscalcionapoli1 : Il d.s. Repetto: 'Stiamo provando a prendere Tutino dal Napoli, ma è complicato perché c’è tanta concorrenza' - ansa_lazio : Pescara: Sebastiani, 'arriva Riccardi dalla Roma': Presidente annuncia acquisto. Piace anche Tutino del Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PESCARA – Il d.s. Repetto: 'Stiamo provando a prendere Tutino dal Napoli, maa è complicato perché c’è tanta concorrenza… - SeEarn : REPETTO (DS PESCARA): “CERCHIAMO TUTINO DA DUE ANNI, SUL GIOCATORE C’È CONCORRENZA” #Repetto #ds #Pescara #Tutino… -