Napoli, Sal da Vinci picchiato e minacciato di morte sull’aliscafo da Procida per un vassoio di dolci (Di giovedì 3 settembre 2020) “Aggredito e minacciato sull’aliscafo” che da Procida lo riportava a Napoli. Il cantante Sal Da Vinci ha voluto chiarire con un lungo post su Instagram cosa era accaduto, a lui e alla sua famiglia, di ritorno da Procida dove si era esibito nello spettacolo ‘A due passi da te’. Un chiarimento per evitare racconti “fuorvianti ed a tratti anche offensivi per me e per la mia famiglia”. “A questo purtroppo mi ci sono abituato, ma a quello che sto per raccontarvi, decisamente no”. Da Vinci ha spiegato che sull’aliscafo per rientrare a Napoli c’erano con lui c’erano “mia moglie Paola, mio figlio Francesco, la sua compagna e mio nipote di appena due anni, Federica Celio (artista che si è ... Leggi su ildenaro

