Napoli, De Laurentiis: “Papastathopoulos? Ci stiamo lavorando. Da ora posso cedere tutti” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Papastathopoulos? Ci stiamo lavorando, stiamo vedendo. Ma il mercato in uscita è tutto una risata”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dell’intervista concessa alla radio ufficiale del club, Kiss Kiss, ha parlato anche dei temi di calciomercato, in entrata, con il possibile arrivo in difesa di Sokratis Papastathopoulos, e in uscita con Milik e Koulibaly che sembrano ai saluti. Riguardo le cessioni, il numero uno del club azzurro chiarisce una cosa: “E’ una cosa che mi diverte moltissimo: nel cinema ci si confronta con gente con diecimila palle, nel calcio le palle si gonfiano a dismisura, ognuno si inventa la qualunque e parli con semplici ricattatori. Ma ci ho fatto il callo, quando li sento parlare faccio finta di stare al gioco e voglio ... Leggi su sportface

