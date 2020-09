"Mio figlio positivo al Citrobacter. L'ospedale ha insabbiato e nessuno ci spiega nulla" (Di giovedì 3 settembre 2020) Ha contratto il Citrobacter nell’ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a Verona, e ora, a distanza di venti settimane dalla nascita, è ancora positivo. A raccontare l’inferno che sta vivendo un bambino di quattro mesi è la mamma, in una lettera a La Stampa.Mio figlio piange in continuazione. Un pianto che strazia il cuore. In ospedale ha contratto il Citrobacter e, a distanza di venti settimane, è ancora malato. Adesso desidero solo che il mio bambino guarisca. Che i medici mi dicano che il suo tampone è negativo e lui in salute. Cinque giorni fa ha compiuto quattro mesi. E nei suoi primi 122 giorni di vita sta già combattendo con la forza di un guerriero per sconfiggere un virus che ha contratto in ospedale poco dopo ... Leggi su huffingtonpost

