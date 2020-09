Meteo Roma del 03-09-2020 ore 06:10 (Di giovedì 3 settembre 2020) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Bel tempo al mattino con Cieli o poco irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni settentrionali stabile anche al pomeriggio eccetto locali piogge acquazzoni su Alpi e Appennino in sconfinamento sulle pianure in serata o nottata al giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni Centrali Italiane ma con nubi in transito alle quote elevate nessuna precipitazione da segnalare per l’intero arco della giornata al sud nubi alte e stratificate in transito su tutte le regioni ma con tempo stabile certo deboli piogge non escluse sulla Sicilia meridionale e orientale temperature stazionarie o in lieve aumento i valori minimi e previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

