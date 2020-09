Marta Fascina positiva al coronavirus. La compagna di Berlusconi è in isolamento ad Arcore (Di giovedì 3 settembre 2020) Marta Fascina positiva al coronavirus. La fidanzata di Berlusconi è in isolamento ad Arcore. MILANO – Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, positiva al coronavirus. La giovane, secondo quanto riferito da La Repubblica, sarebbe asintomatica e in isolamento ad Arcore insieme al Cavaliere. Un’estate trascorsa con il leader di Forza Italia con la deputata che non ha mai lasciato neanche nel periodo di lockdown, trascorso a Nizza. Il contagio molto probabilmente è avvenuto nel cluster di Villa Certosa, in Sardegna. Le sue condizioni non preoccupano e nelle prossimi giorni sarà sottoposta ad un ... Leggi su newsmondo

repubblica : Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid anche Marta Fascina, la nuova compagna di #Berlusconi #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tampone effettuato nella notte, esito positivo - oceanerazzurro : RT @SerglocSergio: Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus - LoMassi : Anche Marta Fascina, fidanzata di #Berlusconi, positiva al coronavirus E con questo l'età media dei contagiati si è dimezzata -