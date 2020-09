Lazio: il 13 settembre amichevole con Frosinone (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 03 SET - Prima dell'esordio in campionato, la Lazio giocherà un ulteriore test amichevole contro il Frosinone il prossimo 13 settembre. Ad ufficializzarlo è stato il club biancoceleste ... Leggi su corrieredellosport

SIAE_Official : ????2 giorni di musica venerdì e sabato dalle 16 con Il Jazz italiano per le terre del sisma??Appuntamento nel centro… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ??#Treni - Linea Viterbo - Orte ?Resterà SOSPESA fino al #6settembre per pristino danni dovuti al maltempo del 1° sette… - LuceverdeRoma : ??#Treni - Linea Viterbo - Orte ?Resterà SOSPESA fino al #6settembre per pristino danni dovuti al maltempo del 1°… - anubi_matt : RT @mgabrielladavid: Covid19 , Gimbe: forte crescita di ricoveri (+30%) e del numero dei pazienti in terapia intensiva (+62%). Dal 26 ago… - pasqualinipatri : Lazio, il 13 settembre amichevole con il Frosinone -