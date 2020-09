La rivolta dei migranti sul tetto per sfuggire alla quarantena (Di giovedì 3 settembre 2020) Sofia Dinolfo Una vera e propria ribellione quella che i migranti ospiti della struttura hanno messo in atto questo pomeriggio. Una decina sono riusciti a fuggire creando allarme tra la popolazione Ancora fughe e disordini scatenati dai migranti all’interno del centro di accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Agrigento). Nel piccolo paese della provincia di Agrigento, per l’ennesima volta, non sono mancate tensioni e preoccupazioni a causa degli ospiti che si sottraggono dal rispettare le leggi dello Stato che li ospita e le regole dettate dal buon senso. È stato nel primo pomeriggio di oggi che, inaspettatamente, dal silenzio, si è passati a grida e urla. Occhi al cielo ed ecco che gli extracomunitari ospiti della struttura si sono recati velocemente sul tetto spiovente e hanno ... Leggi su ilgiornale

stefanoepifani : È morta #EbruTimtik. Attivista a difesa dei diritti civili. Dietro casa nostra, in Turchia. Dopo oltre 200 giorni d… - Corrado121216 : RT @piergiuseppe36: Amantea, arrivano 25 migranti positivi al tampone: esplode la rivolta dei cittadini. Bloccata la strada statale (Video)… - Corrado121216 : RT @piergiuseppe36: Violenta rivolta dei marocchini nel carcere di Benevento: incendiano le celle e pestano gli agenti: 5 feriti https://t.… - RepubblicaTv : Migranti in rivolta a Siculiana, Agrigento: sul posto le forze dell'ordine: E' in corso a Siculiana la rivolta dei… - ananassobasso : RT @piergiuseppe36: Violenta rivolta dei marocchini nel carcere di Benevento: incendiano le celle e pestano gli agenti: 5 feriti https://t.… -