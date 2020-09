La “lista delle 100 donne più belle del mondo” non esiste: tutta la storia del caso della modella di Gucci (Di giovedì 3 settembre 2020) Per giorni in tendenza su Twitter, al centro di una polemica estiva tutta incentrata sui canoni estetici della moda femminile e protagonista (suo malgrado) di una vasta produzione di articoli su scala nazionale. Nell’ultima settimana di agosto 2020 è diventato davvero difficile ignorare la storia di Armine Harutyunyan, la modella armena finita nel mirino degli odiatori online (i cosiddetti haters) prima a causa del suo aspetto fisico – giudicato da numerosi utenti sui social come brutto o sgradevole, o comunque non convenzionale per gli standard dell’industria della moda – e poi per una fotografia che la ritrarrebbe mentre si esibisce in un saluto romano. I meccanismi dietro ai contenuti online che diventano virali sono spesso indecifrabili e non è raro ... Leggi su facta.news

