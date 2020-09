Kolarov all'Inter, atteso lunedì a Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - Milano, 03 SET - Aleksandar Kolarov dovrebbe essere lunedì a Milano per le visite mediche e la firma del contratto con l'Inter. Per lui gli impegni della nazionale della Serbia, poi l'inizio ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #kolarov all’@Inter. Accordo raggiunto anche sul contratto del giocatore @SkySport #calciomercato - ZZiliani : Quasi fatta per il 35enne Kolarov all’Inter. Lo vuole Conte assieme a Zebina (42) e Zago (51), mentre Losi (85) ha… - angelomangiante : Vicinissimo il passaggio dalla Roma all'Inter di #Kolarov @SkySport - passione_inter : VIDEO - All'incrocio, beffando la barriera e... Kolarov su punizione è un cecchino! - - asrsupporter : Pare che nella trattativa per Kolarov la Roma abbia chiesto all'Inter l'inserimento di un giovane nella trattativa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Kolarov all

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Aleksandar Kolarov dovrebbe essere lunedì a Milano per le visite mediche e la firma del contratto con l'Inter. Per lui gli impegni della nazionale della Serbia, poi l'inizio ...Calciomercato Roma, Kolarov all’Inter è solo in attesa dell’ufficialità: ecco tutte le cifre che riguardano il suo trasferimento. La Roma non potrà più contare sui calci piazzati letali di Aleksandar ...