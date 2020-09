Kaspersky pubblica il documentario "From Kurils With Love" per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fragile ecosistema delle Isole Kuril (Di giovedì 3 settembre 2020) (Milano, 3 settembre 2020) - Dopo la proiezione in occasione di numerosi e prestigiosi festival e dopo aver vinto tre premi, il documentario completo è ora disponibile anche online su Tomorrow Unlocked, il magazine online dedicato alla cultura tecnologica. Milano, 3 settembre 2020 “From Kurils With Love"è stato pubblicato su Le Isole vulcaniche Kuril sono uno dei luoghi più remoti e inaccessibili del mondo. L'arcipelago si trova tra la Russia e il Giappone e molte delle Isole sono ancora senza alcuna protezione. Nel luglio 2019, Eugene Kaspersky ha partecipato a una spedizione per sensibilizzare l'opinione ... Leggi su liberoquotidiano

duncertain : RT @KasperskyLabIT: Kaspersky pubblica il documentario 'From Kurils With Love' per aumentare la consapevolezza e aiutare a proteggere il fr… - TmrwUnlocked : RT @KasperskyLabIT: Kaspersky pubblica il documentario 'From Kurils With Love' per aumentare la consapevolezza e aiutare a proteggere il fr… - KasperskyLabIT : Kaspersky pubblica il documentario 'From Kurils With Love' per aumentare la consapevolezza e aiutare a proteggere i… - duncertain : Kaspersky pubblica il documentario 'From Kurils With Love' per aumentare la consapevolezza e aiutare a proteggere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky pubblica Kaspersky pubblica il documentario "From Kurils With Love" per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fragile ecosistema delle Isole Kuril Yahoo Finanza Kaspersky, YARA e l’autoapprendimento online

Kaspersky ha presentato un nuovo corso di autoapprendimento online, dal titolo “Hunt APTs with YARA like a GReAT Ninja” (“Caccia agli APT con YARA come un GReAT Ninja”). Grazie a questo tipo di formaz ...

Kaspersky presenta un nuovo corso online per condividere l’expertise nel threat hunting con YARA del GReAT

Milano, 2 settembre 2020 - Kaspersky presenta un nuovo corso di autoapprendimento online, dal titolo “Hunt APTs with YARA like a GReAT Ninja” (“Caccia agli APT con YARA come un GReAT Ninja”). Grazie a ...

Kaspersky ha presentato un nuovo corso di autoapprendimento online, dal titolo “Hunt APTs with YARA like a GReAT Ninja” (“Caccia agli APT con YARA come un GReAT Ninja”). Grazie a questo tipo di formaz ...Milano, 2 settembre 2020 - Kaspersky presenta un nuovo corso di autoapprendimento online, dal titolo “Hunt APTs with YARA like a GReAT Ninja” (“Caccia agli APT con YARA come un GReAT Ninja”). Grazie a ...