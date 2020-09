“Io candidata a sindaco di Roma? Sto valutando”. La Cirinnà ora punta al Campidoglio (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – Un incubo che potrebbe diventare realtà. Certo, c’è una concorrenza interna da sbaragliare e una campagna elettorale tutta da giocare, ma Monica Cirinnà ci sta pensando seriamente: proporsi come candidata del Partito democratico alle Comunali di Roma. L’indiscrezione era nell’aria ma ora, in un’intervista rilasciata al Tempo, la senatrice dem è uscita allo scoperto: «Amo la mia città – ha dichiarato – sono stata consigliera comunale per vent’anni. Sto valutando se partecipare alle primarie, che auspico si tengano. Sosterrò chiunque le vincerà. Le primarie servono a dare vita a una coalizione larga che vada oltre i partiti, aperta alle esperienze civiche: si deve sempre passare per il consenso. Vale per Monica, Zevi, ... Leggi su ilprimatonazionale

