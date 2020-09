Incendi boschivi, prorogata la fase di attenzione in tutta l'Emilia-Romagna (Di giovedì 3 settembre 2020) Si prolunga di una settimana, da lunedì 7 a domenica 13 settembre, la 'fase di attenzione' per il pericolo Incendi boschivi su tutto il territorio regionale, in vigore dal 6 luglio scorso. Le ... Leggi su cesenatoday

DPCgov : #Incendi boschivi: Negli anni abbiamo sempre più perfezionato coordinamento e operatività. Ecco perché spesso operi… - emergenzavvf : L'impegno dei #vigilidelfuoco, incendi al Sud e pioggia al Nord - Linkiesta : Tutto sembra bruciare in Sicilia: i roghi di protesta nell’hotspot di Lampedusa, si infiamma la polemica sul degrad… - tore_bo : ISABELLA. Il 60% degli incendi in Italia è di origine dolosa. L'Agente Damian è chiamato a risolvere un mistero: i… - HL10PM : RT @emergenzavvf: #1Agosto #LAquila 12:00, prosegue il lavoro dei 7 #Canadair e degli 80 #vigilidelfuoco per spegnere i due #incendi boschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi boschivi Incendi boschivi, prorogata la fase di attenzione in tutta l’Emilia-Romagna CesenaToday I Castelli bruciano, a quando dei piani anti incendio efficaci – LE TESTIMONIANZE

Come ormai accade da molti anni, sono numerosi gli incendi che nel periodo estivo interessano il territorio dei Castelli Romani e nello specifico il Monte Tuscolo, lambendo molto spesso giardini e abi ...

Emergenza incendi a Salerno, Coldiretti: Agricoltori pronti ad aiutare i Comuni

Non si placa l’emergenza incendi in provincia di Salerno. Ogni giorno focolai si registrano dalle montagne fino alla bassa pianura, senza risparmiare alcuna zona. La provincia di Salerno ha il primato ...

Come ormai accade da molti anni, sono numerosi gli incendi che nel periodo estivo interessano il territorio dei Castelli Romani e nello specifico il Monte Tuscolo, lambendo molto spesso giardini e abi ...Non si placa l’emergenza incendi in provincia di Salerno. Ogni giorno focolai si registrano dalle montagne fino alla bassa pianura, senza risparmiare alcuna zona. La provincia di Salerno ha il primato ...