"Ho il cancro, ridatemi il mio lavoro": operaio ex Ilva in cassa integrazione scrive a Conte (Di giovedì 3 settembre 2020) L'uomo ha rivolto un appello al presidente del Consiglio: "Sto spendendo moltissimi soldi per curarmi e mantenere mio figlio di 3 anni. Non voglio denaro ma ridatemi la dignità del mio lavoro" Leggi su repubblica

«Carissimo presidente, ho il cancro e sto spendendo tanti soldi per le cure. Non voglio denaro, ma ridatemi la dignità del mio lavoro». È, in sintesi, l'appello rivolto da un lavoratore dello stabilim ...

