Focolaio Furlani Carni: i casi salgono a 98 (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, Focolaio a Trento: positivi 24 dipendenti di un'azienda della carne 2 settembre 2020 Bollettino coronavirus: a Trento + 33 casi con il nuovo Focolaio 2 settembre 2020 Focolaio coronavirus:... Leggi su trentotoday

impercezione : RT @TgrRai: #Coronavirus #Trento, si allarga il focolaio alla Furlani Carni: 72 i nuovi casi, che si aggiungono ai 26 individuati ieri. Alt… - TgrRai : #Coronavirus #Trento, si allarga il focolaio alla Furlani Carni: 72 i nuovi casi, che si aggiungono ai 26 individua… - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Divampa il nuovo focolaio: altri 72 contagiati alla Furlani in totale adesso sono 98 | l' - fabbrimezza : RT @cosocomesechiam: Dunque il focolaio della Furlani Carni di Trento ha quasi raggiunto i 100 contagi. Ancora un cluster in una fabbrica (… - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: Divampa il nuovo focolaio: altri 72 contagiati alla Furlani in totale adesso sono 98 | l' -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Furlani Focolaio Furlani Carni: i casi salgono a 98 TrentoToday Coronavirus, 72 nuovi casi accertati nel focolaio di Trento

Si allarga il focolaio partito da una ditta trentina di lavorazione delle carni, la Furlani Spa. Dopo i 26 casi registrati negli ultimi giorni, oggi se ne aggiungono 72, portando a 98 i positivi accer ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 3 settembre: 1.397 contagi (ieri erano 1326) e 10 decessi. Calano i tamponi

Contagi ancora in crescita: più 1.397. Anche i decessi aumentano: più 10 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 6. Sono i nuovi dati sul Coronavirus in Italia diramati dal Ministero della Salute. I ca ...

Si allarga il focolaio partito da una ditta trentina di lavorazione delle carni, la Furlani Spa. Dopo i 26 casi registrati negli ultimi giorni, oggi se ne aggiungono 72, portando a 98 i positivi accer ...Contagi ancora in crescita: più 1.397. Anche i decessi aumentano: più 10 nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 6. Sono i nuovi dati sul Coronavirus in Italia diramati dal Ministero della Salute. I ca ...