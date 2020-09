Fase 3: Fontana, 'ok a pubblico contingentato per Supercoppa basket' (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza, valida fino al 15 settembre 2020, che "consente la presenza del pubblico nelle partite di basket della 'Supercoppa Italiana 2020' che si svolgeranno presso 'Mediolanum Forum - Milano', 'Enerxenia Arena - Varese', 'PalaLeonessa - Brescia', 'PalaBancodesio - Desio', 'PalaRadi - Cremona'". (segue) Leggi su iltempo

(Adnkronos) - La stessa ordinanza prevede che per il 'Gran Premio d'Italia di Formula Uno' (Autodromo di Monza, 4-6 settembre 2020) "il numero massimo degli spettatori è stabilito in misura non superi ...

Bollettino coronavirus Monza e Lombardia 2 settembre: aumentano (ancora) i ricoveri

È un'altra giornata di lotta al coronavirus quella di mercoledì 2 settembre. A Monza e in Brianza sono stati rilevati 24 contagi mentre in tutta la Regione (a fronte di 17.082 tamponi) sono state trov ...

